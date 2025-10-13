Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 15:37

Политолог раскрыл цель визита Каллас в Киев

Обложка © X / Kaja Kallas

Визит верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на Украину следует рассматривать как часть подготовки к возможному новому этапу эскалации украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников.

По его мнению, одновременно с этим с заявлениями выступают президенты Франции и США — Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп, которые, в том числе обсуждают поставки ракет Tomahawk и усиление давления на Россию. Визит Каллас, по словам эксперта, скорее всего, носит технический характер и нацелен на согласование деталей предстоящего «удара» по Москве и подготовку новой волны поставок оружия на Украину.

Солонников в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что Евросоюз и США вместе работают над созданием условий для ультиматума России и быстрого оказания помощи Киеву в случае начала новой эскалации. В таком контексте визит Каллас, по его мнению, свидетельствует о повышенной подготовленности западных сил к активным действиям против России.

Каллас признала невозможность победы Украины без помощи Запада
Ранее сообщалось, что Кая Каллас прибыла в Киев ради обсуждения военной помощи Украине. На вокзале её встретил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Дарья Нарыкова
