Политолог раскрыл цель визита Каллас в Киев

Визит верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на Украину следует рассматривать как часть подготовки к возможному новому этапу эскалации украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников.

По его мнению, одновременно с этим с заявлениями выступают президенты Франции и США — Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп, которые, в том числе обсуждают поставки ракет Tomahawk и усиление давления на Россию. Визит Каллас, по словам эксперта, скорее всего, носит технический характер и нацелен на согласование деталей предстоящего «удара» по Москве и подготовку новой волны поставок оружия на Украину.

Солонников в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что Евросоюз и США вместе работают над созданием условий для ультиматума России и быстрого оказания помощи Киеву в случае начала новой эскалации. В таком контексте визит Каллас, по его мнению, свидетельствует о повышенной подготовленности западных сил к активным действиям против России.