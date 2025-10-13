Магнитная буря на Земле завершилась

Возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце, прекратились, и сейчас фиксируется полный штиль. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно данным мониторинга, магнитная буря, начавшаяся вечером 12 октября, была слабой и не превысила уровня G1 по пятибалльной шкале. Специалисты отметили, что сейчас состояние магнитного поля планеты стабилизировалось и соответствует отметке «штиль».

Ранее сообщалось, что магнитная буря, спровоцированная потоком солнечной плазмы, началась на Земле раньше запланированного срока. Как показывают данные мониторинга скорости солнечного ветра, планета уже находится внутри потока от корональной дыры, причём значения достигли чрезвычайно высоких показателей. Эксперты отметили непредсказуемость данного события, поскольку, согласно всем предыдущим расчетам, подобный уровень активности ожидался не ранее завтрашнего дня.