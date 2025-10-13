В Россию вернулась карта Ингерманландии, украденная немцами из музея в годы ВОВ

Россиянин выкупил на аукционе в Германии старинную карту, которую украли фашисты из российского музея в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в Государственном музее-заповеднике «Павловск» и поблагодарили мецената.

«В музей-заповедник «Павловск» вернулась старинная карта, похищенная из Дворцовой библиотеки России во время фашистской оккупации 1941 — 1944 годов. Возвращение музейного предмета — Карты Ингерманландии 1676 года — стало возможным благодаря дару петербуржца Дмитрия Попова: коллекционер-меценат узнал, что карта поступила на один из аукционов Германии, выкупил её и подарил Павловскому дворцу», — отмечается в тексте.

Карта имеет особую метку Библиотеки Павловского дворца, что подтверждает её принадлежность России. Как рассказали сотрудники музея, карта была издана в 1827 году, её автор — штабс-капитан Военно-топографического депо А.С. Бергенгейм. Он составил документ, собрав и изучив огромное количество материала. Карта находится в специальном футляре, сделанном в форме книжного переплёта. Экспонат не успели вывезти во время наступления немцев, которые добрались до музея и разграбили его.

«Это первая карта среди украденных из Павловского дворца, которая наконец-то вернулась домой. Для нас это большое событие», — подчеркнули в руководстве музея.

Ранее сообщалось, что в Польше могут найти знаменитую Янтарную комнату, украденную нацистами в годы Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты обследуют бывший военный полигон фашистов, в его подземельях, предположительно, находится много награбленного немецкими захватчиками.