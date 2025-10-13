В России допустили снижение цен благодаря идеям Нобелевских лауреатов

Выводы Нобелевских лауреатов по экономике 2025 года — Джоэла Мокира, Филиппа Агиона и Питера Ховитта — имеют стратегическое значение для России, рассказал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. Их работы объясняют, как инновации стимулируют устойчивый экономический рост.

Согласно его словам, выводы лауреатов указывают, что переход к инновационной экономике требует не только увеличения государственных расходов на науку. Нужно сформировать интегрированную среду, где компаниям будет выгодно внедрять передовые разработки, пояснил эксперт. По его мнению, это подразумевает проведение системных реформ, направленных на усиление охраны прав собственности, обеспечение независимости судов, снятие административного давления и создание равных условий для конкуренции.

Специалист уверен, что применение выводов лауреатов будет ощутимо для обычных россиян в разных временных рамках. В ближайшей перспективе процесс «творческого разрушения» может оказаться болезненным, вытеснив неэффективные и устаревшие компании и даже целые отрасли, что повлечёт рост безработицы и необходимость переобучения, подчеркнул Трепольский. Однако в долгосрочном плане преимущества для населения очевидны.

«Во-первых, инновационная экономика создаёт новые, высокопроизводительные и, как следствие, лучше оплачиваемые рабочие места. Во-вторых, постоянное внедрение новых технологий напрямую влияет на качество жизни: появляются более совершенные товары, доступные услуги в сфере медицины, образования и коммуникаций», — уточнил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, благодаря здоровой конкуренции, являющейся ключевым элементом модели Агиона и Ховитта, наблюдается падение цен и расширение ассортимента для покупателей. Трепольский уточнил, что переход к экономике, основанной на знаниях, а не на добыче ресурсов, повышает стабильность и предсказуемость для простых россиян. Такая экономика менее подвержена колебаниям мировых цен на сырьё, что обеспечивает более устойчивый рост доходов и позволяет людям уверенно планировать своё будущее.

Напомним, ранее стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Награду получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Нобелевский комитет выделил их «за объяснение инновационного экономического роста».