13 октября, 16:31

Российский айтишник «снабжал» ВСУ криптовалютой в течение года и попал под суд

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

В Москве суд вынес решение об аресте топ-менеджера одной из IT-компаний Юрия Беленького, его обвиняют в финансировании украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. По данным следствия, мужчина переводил криптовалюту на счета ВСУ и одной из террористических организаций с 2023 по 2024 годы.

«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беленького Юрия Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) на срок 1 месяц 28 суток», — сказано в тексте.

Ранее в Сыктывкаре суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Оксаны Багировой. Она в соцсети восхитилась ударами дронов по российским регионам и похвалила ВСУ.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
