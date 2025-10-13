Российский айтишник «снабжал» ВСУ криптовалютой в течение года и попал под суд

В Москве суд вынес решение об аресте топ-менеджера одной из IT-компаний Юрия Беленького, его обвиняют в финансировании украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. По данным следствия, мужчина переводил криптовалюту на счета ВСУ и одной из террористических организаций с 2023 по 2024 годы.

«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беленького Юрия Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) на срок 1 месяц 28 суток», — сказано в тексте.