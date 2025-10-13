На Солнце произошло 15 мощных вспышек
Обложка © freepik
Учёные зафиксировали на Солнце пятнадцать вспышек класса М и С. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные — уровня M», — сказано в тексте.
Сейчас на Солнце замечены два крупных активных центра, которые и создают проблемы землянам в ближайшие дни. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делятся на 5 классов: A, B, C, M и X. Последние относятся к высоким и опасным показателям.
Ранее на Солнце начался полноценный системный всплеск активности вопреки прогнозам. До этого учёные обещали спад солнечной активности. Отклик геомагнитных бурь на Земле ожидается со среды или четверга.
