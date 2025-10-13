МИД призвал россиян не ездить в Мадагаскар до стабилизации ситуации в стране

Российским туристам рекомендовано временно отказаться от посещения Мадагаскара до полной стабилизации обстановки в этом островном государстве. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове — избегать мест массового скопления людей», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Напомним, Мадагаскар охватили массовые протесты — жители республики требуют от властей заняться улучшением условий жизни, наладить подачу воды и энергии, а также сменить действующее правительство. В посольстве России призвали соотечественников воздержаться от посещения мадагаскарской столицы Антананариву в ближайшее время.