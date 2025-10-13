Стало известно, когда пройдут похороны актёра Дениса Семёнова

Прощание с российским актёром Денисом Семёновым, известным по сериалам «Условный мент», «Невский» и «Филин», состоится 15 октября во Владимирском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Драматических Импровизаций.

«Почтить память и проводить в последний путь Дениса Семёнова можно будет 15 октября в 12:00 во Владимирском соборе, где состоится отпевание», — говорится в сообщении.

Напомним Семёнов скончался в возрасте 46 лет. Причиной гибели стал рак. Актёр являлся выпускником Балтийского института, а с 2008 года его творческой базой стал Театр драматических импровизаций в Санкт-Петербурге. Карьерный путь Семёнова в кино начался с актёрских работ в известных проектах, таких как «Филин», «Шеф» и «Первый отдел». Переход в режиссуру ознаменовался для него выходом в 2022 году дебютного сериала «Своим».