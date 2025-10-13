Житель Белгородской области погиб при ударе украинского дрона по парковке

В результате удара украинского беспилотника по парковке коммерческой фирмы в белгородском селе Дорогощь погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, добавив, что вся область разделяет их скорбь.

Сегодня дроны ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области. При отражении налёта пострадали двое бойцов подразделения «Орлан», их госпитализировали. Также был повреждён автомобиль.