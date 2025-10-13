Рэперу Oxxxymiron* грозит штраф до 1 млн за пренебрежение отчётностью иноагента

Рэпер Oxxxymiron* (Мирон Фёдоров) может быть оштрафован на сумму до 1 миллиона рублей за многократное нарушение порядка отчётности, обязательной для иноагентов. Об этом информирует Mash на Мойке.

В суды Санкт-Петербурга этой осенью поступили три административных дела в отношении Фёдорова*. Ему вменяют нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента.

Согласно законодательству, он обязан предоставлять сведения о своих доходах, имуществе, активно используемых банковских счетах, а также о целях и объёмах расходов. По информации издания, музыкант эти требования не выполняет.

За каждое такое нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей для физических лиц. На данный момент артист не выходит на связь и не появляется в публичном поле более года.

Напомним, в 2024 году рэпер отменил большой концертный тур, в рамках которого должен был посетить более 20 стран. Это решение он объяснил проблемами со здоровьем. Артист сообщал, что планирует перенести программу на 2026 год.

