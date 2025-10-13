Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 19:06

Украине срочно понадобились 10 млн мигрантов для возрождения экономики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о необходимости привлечения в страну до десяти миллионов трудовых мигрантов для стабилизации экономической ситуации. Он пояснил, что такая мера необходима для исправления критического соотношения между работающим населением и пенсионерами.

«Миллионов 10. Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии», — заявил Милованов журналистам.

Странам ЕС предрекли раздор из-за наплыва мигрантов с Украины
Странам ЕС предрекли раздор из-за наплыва мигрантов с Украины

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует создать юридический механизм для предоставления Украине кредита за счёт замороженных российских активов. В случае достижения договорённости на предстоящей встрече в конце октября, соответствующее правовое предложение может быть подготовлено ко второму кварталу 2026 года. Отмечается, что после начала специальной военной операции в ЕС и странах «Большой семёрки» были заморожены российские активы на сумму около 260 миллиардов евро, основная часть которых размещена в европейских финансовых учреждениях.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar