Украине срочно понадобились 10 млн мигрантов для возрождения экономики

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о необходимости привлечения в страну до десяти миллионов трудовых мигрантов для стабилизации экономической ситуации. Он пояснил, что такая мера необходима для исправления критического соотношения между работающим населением и пенсионерами.

«Миллионов 10. Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии», — заявил Милованов журналистам.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует создать юридический механизм для предоставления Украине кредита за счёт замороженных российских активов. В случае достижения договорённости на предстоящей встрече в конце октября, соответствующее правовое предложение может быть подготовлено ко второму кварталу 2026 года. Отмечается, что после начала специальной военной операции в ЕС и странах «Большой семёрки» были заморожены российские активы на сумму около 260 миллиардов евро, основная часть которых размещена в европейских финансовых учреждениях.