К Трампу выстроилась целая очередь из лидеров, чтобы сфотографироваться на саммите в Египте

На полях международного саммита в Египте, где обсуждается прекращение огня в Газе, президент США Дональд Трамп спровоцировал настоящий ажиотаж, выстроив целую очередь из участников, жаждущих сделать с ним памятное фото. О том, как развивались события, красноречиво свидетельствуют видеоролики, распространившиеся в социальных сетях в день проведения мероприятия.