13 октября, 18:46

К Трампу выстроилась целая очередь из лидеров, чтобы сфотографироваться на саммите в Египте

Обложка © X / Eric Daugherty

На полях международного саммита в Египте, где обсуждается прекращение огня в Газе, президент США Дональд Трамп спровоцировал настоящий ажиотаж, выстроив целую очередь из участников, жаждущих сделать с ним памятное фото. О том, как развивались события, красноречиво свидетельствуют видеоролики, распространившиеся в социальных сетях в день проведения мероприятия.

Видео © X / Eric Daugherty

Эрдоган развернул самолёт, узнав об участии Нетаньяху в саммите по Газе
Напомним, 13 октября в Египте проходит саммит, посвящённый урегулированию конфликта в секторе Газа. Изначально планировалось, что в саммите примут участие не только председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, но и делегаты от движения ХАМАС. Однако в конечном счёте представители последнего отказались от участия в мероприятии.

Александра Мышляева
