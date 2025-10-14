Рабочий разбился насмерть при падении со стройки в Останкинском районе Москвы
Место происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
На строительном объекте в Москве рабочий частной компании сорвался с шестого этажа и погиб. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Мужчина 1990 года рождения скончался на месте происшествия. Останкинская межрайонная прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств происшествия и проводит процессуальную проверку по данному факту.
