14 октября, 01:08

В Малайзии женщина отрезала сожителю пенис, узнав о наличии жены

Обложка © Freepik / freepik

В Малайзии женщина узнала, что у её бойфренда есть жена, и отрезала ему пенис кухонным ножом. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошёл 8 октября в султанате Джохор около 11 часов утра. 34-летняя гражданка Бангладеш напала на 33-летнего соотечественника, с которым жила в Малайзии. После нападения мужчину госпитализировали с серьёзной травмой гениталий, а также с порезами на левой руке.

Полиция задержала преступницу через час после нападения. Правоохранительные органы сообщили, что всё случилось на почве ревности. Женщина напала на возлюбленного с ножом, после того как узнала о его законной жене в Бангладеш. На месте происшествия полицейские нашли нож длиной 29 сантиметров.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • В мире
  • Малайзия
  • Происшествия
    avatar