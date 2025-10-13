Сектор Газа
13 октября, 20:06

В Чёрном море затонуло грузовое судно Eileen, украинский экипаж спасли

Обложка © Х / great_ger_again

В акватории Чёрного моря потерпело крушение грузовое судно Eileen с украинским экипажем, сообщает болгарское издание Maritime. Корабль затонул на расстоянии 260 километров от города Варна.

На борту находились десять украинских моряков, все они были спасены. В спасательной операции участвовали службы Турции, Румынии и Болгарии.

Причины затопления и подробности происшествия в настоящий момент уточняются. Специалисты продолжают расследование обстоятельств аварии.

Сухогруз подорвался на дрейфующей мине и терпит бедствие у берегов Одессы
Ранее Life.ru сообщал, что российский моряк Денис Елетин вернулся домой после трёх лет незаконного удержания на Украине. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая с 2022 года добивалась его освобождения, лично встретилась с моряком.

