В Чёрном море затонуло грузовое судно Eileen, украинский экипаж спасли

В акватории Чёрного моря потерпело крушение грузовое судно Eileen с украинским экипажем, сообщает болгарское издание Maritime. Корабль затонул на расстоянии 260 километров от города Варна.

На борту находились десять украинских моряков, все они были спасены. В спасательной операции участвовали службы Турции, Румынии и Болгарии.

Причины затопления и подробности происшествия в настоящий момент уточняются. Специалисты продолжают расследование обстоятельств аварии.

