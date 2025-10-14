Раскол в НАТО: Скандал с «Северными потоками» обострил отношения Варшавы и Берлина

Дело о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стало причиной серьёзного конфликта между Германией и Польшей, пишет британское издание UnHerd.

Нежелание Варшавы выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов и оправдание совершённых действий со стороны премьер-министра Дональда Туска вызвало политическое напряжение. По информации источника, теперь Германия не может разделить позицию Польши, учитывая недавние заявления польского премьера.

«Это политическое безумие. В подрыве подозревается группа оперативников, связанных с украинскими военными и спецслужбами. Из комментария Туска следует, что Польша официально потворствует акту терроризма», – пишет издание.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша фактически потребовала от Германии «закрыть глаза» на подрыв «Северных потоков». Начальник Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что продолжение расследования противоречит интересам страны и НАТО. По его словам, Варшава защищает всех, кто мог быть причастен к диверсии, рассматривая «Северный поток – 2» как часть военной машины Кремля.