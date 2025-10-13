Германии следует прекратить расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», если она намерена согласовать свою позицию по России с Польшей и другими партнёрами по Североатлантическому альянсу. Такое заявление в беседе с Financial Times сделал начальник Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич, являющийся одним из ключевых советников президента страны.

«Если Германия преследует в судебном порядке человека, проживающего в Польше, который уничтожил источник дохода российской военной машины, то мы видим явное несовпадение интересов между Польшей и Германией, особенно когда речь идёт о том, как мы воспринимаем реальность после 2022 года», — сказал он.

По словам Ценцкевича, с точки зрения официальной Варшавы, продолжение этого расследования лишено всякого смысла, поскольку противоречит не только польским, но и общим интересам блока НАТО. Он добавил, что ему неизвестно о какой-либо причастности Польши к помощи украинцам в организации атаки на газопровод. При этом чиновник подчеркнул, что государственные интересы Польши заключаются в защите всех, кто мог быть вовлечён в повреждение «Северного потока-2», который в Варшаве рассматривают как элемент военной машины Кремля.

В августе этого года в Италии по запросу немецких правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, который подозревается в организации взрывов на «Северных потоках». После задержания в Польше в конце сентября ещё одного фигуранта — украинца Владимира З., суд вынес решение о его выдаче Германии. При этом следствие утверждает, что к инциденту с взрывами причастна группа из семи человек. Тем не менее, премьер-министр Польши Дональд Туск публично признал, что Варшава не заинтересована в экстрадиции данного подозреваемого.