Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» вызвал овации в США

Документальная лента под названием «Cover-Up» («Утаивание»), рассказывающая о профессиональном пути лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его наиболее резонансных журналистских расследованиях, в том числе о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», вызвала восторженную реакцию зрителей на специальном показе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости», работающий на месте событий.

В фильме Херш отвечает на критику, связанную с его расследованием подрыва российских газопроводов, отмечая, что в некоторых случаях для публикации материала достаточно иметь всего один надёжный источник.

«Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — заявил журналист.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года Сеймур Херш опубликовал статью, в которой сообщил о причастности Соединённых Штатов к диверсии. Согласно его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы во время учений НАТО Baltops 2022, а норвежские союзники США привели её в действие.