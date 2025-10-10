Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» вызвал овации в США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
Документальная лента под названием «Cover-Up» («Утаивание»), рассказывающая о профессиональном пути лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его наиболее резонансных журналистских расследованиях, в том числе о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», вызвала восторженную реакцию зрителей на специальном показе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости», работающий на месте событий.
В фильме Херш отвечает на критику, связанную с его расследованием подрыва российских газопроводов, отмечая, что в некоторых случаях для публикации материала достаточно иметь всего один надёжный источник.
«Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — заявил журналист.
Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года Сеймур Херш опубликовал статью, в которой сообщил о причастности Соединённых Штатов к диверсии. Согласно его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы во время учений НАТО Baltops 2022, а норвежские союзники США привели её в действие.
В августе этого года в Италии по запросу немецких правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, который подозревается в организации взрывов на «Северных потоках». Суд принял решение о его экстрадиции в ФРГ. Следствие считает, что к взрывам была причастна группа из семи лиц. В конце сентября в Польше был задержан ещё один фигурант этого дела — украинский гражданин по имени Владимир З. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована в экстрадиции подозреваемого в Германию.
