Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 20:56

В США представили новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

Обложка © oshkoshdefense.com

Обложка © oshkoshdefense.com

Американская компания Oshkosh Defense презентовала линейку мобильных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk, сообщается на сайте организации. Новые аппараты предназначены для автономного применения и не зависят от целевой нагрузки, подчеркнул представитель компании Пэт Уильямс.

На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдёт с 13 по 15 октября, будут представлены три готовых к производству модели:

  • X-MAV – многоцелевой автономный аппарат с возможностью запуска до четырёх ракет;
  • M-MAV – средний автономный аппарат с дистанционным управлением и автоматизированной загрузкой;
  • L-MAV – лёгкий аппарат с модульной конструкцией, пригодный для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА.

По словам разработчиков, новые установки значительно увеличивают мобильность и боевые возможности армии США, делая Tomahawk более универсальным оружием для любых условий.

«Риторическое давление»: Слова Трампа про поставки «Томагавков» назвали стратегией безумца
«Риторическое давление»: Слова Трампа про поставки «Томагавков» назвали стратегией безумца

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп готов обсудить с Владимиром Путиным передачу Tomahawk Украине. Американский лидер намекнул, что крылатые ракеты могут стать инструментом давления на Москву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. При этом Трамп подчеркнул, что решение о поставках этих ракет станет новым шагом эскалации, который он обсудит с российским президентом напрямую.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar