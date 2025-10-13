В США представили новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

Американская компания Oshkosh Defense презентовала линейку мобильных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk, сообщается на сайте организации. Новые аппараты предназначены для автономного применения и не зависят от целевой нагрузки, подчеркнул представитель компании Пэт Уильямс.

На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдёт с 13 по 15 октября, будут представлены три готовых к производству модели: X-MAV – многоцелевой автономный аппарат с возможностью запуска до четырёх ракет;

M-MAV – средний автономный аппарат с дистанционным управлением и автоматизированной загрузкой;

L-MAV – лёгкий аппарат с модульной конструкцией, пригодный для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА.

По словам разработчиков, новые установки значительно увеличивают мобильность и боевые возможности армии США, делая Tomahawk более универсальным оружием для любых условий.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп готов обсудить с Владимиром Путиным передачу Tomahawk Украине. Американский лидер намекнул, что крылатые ракеты могут стать инструментом давления на Москву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. При этом Трамп подчеркнул, что решение о поставках этих ракет станет новым шагом эскалации, который он обсудит с российским президентом напрямую.