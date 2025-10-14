Музей морских котиков поздравил флот США снимком российского крейсера «Варяг»

Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием, опубликовав фотографию российского ракетного крейсера «Варяг» в соцсети X.

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединённых Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности», — написал музей. Этот текст сопровождало фото крейсера.

Поздравление американского флота с изображением российского крейсера. Обложка © X / NavySEALMuseum

Американские отставные моряки и журналисты обратили внимание на данный пост. В том числе репортер The Wall Street Journal Дэвид Браун упомянул об этом в своём аккаунте в X, после чего пост удалили.

