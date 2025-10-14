Сектор Газа
13 октября, 22:36

Венесуэла закроет посольства в Норвегии и Австралии после Нобелевки оппозиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ricardod89

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии посольств страны в Норвегии и Австралии после того, как лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо присудили Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вместе с этим в рамках реструктуризации дипломатической службы Венесуэла откроет новые посольства в Буркина-Фасо и Зимбабве. В официальном заявлении президента Николаса Мадуро указано, что закрытие представительств является частью «стратегического перераспределения ресурсов».

По мнению властей, шаг направлен на оптимизацию работы дипломатической службы и реакцию на политические события за рубежом. Закрытие посольств последовало всего через несколько дней после объявления Нобелевского комитета о награждении Мачадо за борьбу за демократию в стране.

Защитница и боец: Учёный объяснил Life.ru, за что Мачадо получила Нобелевку
Ранее Life.ru писал, что Мария Мачадо посвятила свою Нобелевскую премию мира Дональду Трампу. Она лично позвонила президенту США и сказала, что принимает награду в его честь. Трамп сообщил журналистам, что не стал просить передать ему медаль, но оценил такой жест признательности.

