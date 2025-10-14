Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 21:58

Microsoft прекратила поддержку Windows 10 во всём мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thannaree Deepul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thannaree Deepul

Корпорация Microsoft официально завершила поддержку Windows 10 на глобальном уровне. В компании сообщили, что поддержка операционной системы закончилась 14 октября.

«На этом этапе техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться», — говорится в сообщении.

Хотя Windows 10 продолжит работать, компьютеры с этой версией ОС станут более уязвимыми к вирусам и вредоносным программам. Это произойдёт из-за отсутствия обновлений системы безопасности.

IT-эксперт объяснил, что произойдёт с ПК после прекращение поддержки Windows 10
IT-эксперт объяснил, что произойдёт с ПК после прекращение поддержки Windows 10

Компания ещё в сентябре предупреждала об окончании технической поддержки Windows 10. Первый и последний патч безопасности для этой платформы выпустили в октябре.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • microsoft
  • windows10
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar