Россиянам рассказали, как наказать банк за навязчивые звонки и добиться тишины

Как перестать получать бесконечные спам-звонки от банков и микрофинансовых организаций, объяснила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

По её словам, с 1 сентября 2025 года в России официально заработал «закон о спам-звонках», который позволяет абонентам полностью отказаться от рекламных сообщений и звонков. Теперь банки и компании могут звонить клиентам только при наличии их согласия.

Эксперт уточнила, что большинство людей сами «разрешают» такие звонки, когда ставят галочку в договоре на открытие счёта или оформление кредита. Отказаться от этого можно двумя способами: отозвать согласие на обработку персональных данных или заблокировать спам-звонки через личный кабинет мобильного оператора.

Если звонки продолжаются, Валишвили посоветовала жаловаться в Роскомнадзор или Банк России – тогда компанию могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

