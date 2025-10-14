Сектор Газа
14 октября, 04:30

Россиянам рассказали, как наказать банк за навязчивые звонки и добиться тишины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Как перестать получать бесконечные спам-звонки от банков и микрофинансовых организаций, объяснила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

По её словам, с 1 сентября 2025 года в России официально заработал «закон о спам-звонках», который позволяет абонентам полностью отказаться от рекламных сообщений и звонков. Теперь банки и компании могут звонить клиентам только при наличии их согласия.

Эксперт уточнила, что большинство людей сами «разрешают» такие звонки, когда ставят галочку в договоре на открытие счёта или оформление кредита. Отказаться от этого можно двумя способами: отозвать согласие на обработку персональных данных или заблокировать спам-звонки через личный кабинет мобильного оператора.

Если звонки продолжаются, Валишвили посоветовала жаловаться в Роскомнадзор или Банк России – тогда компанию могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Call-центры научились обходить маркировку звонков, раскрыта новая схема

Ранее Life.ru писал, что МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников, которые крадут номера телефонов с помощью поддельных документов. Злоумышленники получают дубликат SIM-карты, и человек внезапно остаётся без связи. Эксперты советуют при первых подозрениях сразу обращаться к оператору и блокировать карту.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

