При затоплении трёх шахт на востоке Венесуэлы погибли 14 горняков

В результате затопления трёх шахт в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы погибли 14 горняков. Региональное управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о начале операции по извлечению тел.

«Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трёх разных шахтах», — говорится в заявлении на странице управления в социальных сетях.

Сейчас спасатели занимаются откачкой воды для оценки условий работы. В операции участвуют пожарные из муниципалитетов Россио и Эль-Кайо, службы гражданской обороны, сотрудники добывающей компании Minerven, а также представители правительства штата, Национальной гвардии, полиции, контрразведки и Службы научных, уголовных и судебных расследований.

Ранее на шахте «Ерунаковская 8» в Кузбассе произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Инцидент обошёлся без пострадавших, всех горняков вывели на поверхность.