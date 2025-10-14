Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

14 октября, 03:53

EKA: Учёные зафиксировали расширение пугающей аномалии на Земле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Европейское космическое агентство сообщило о стремительном росте Южно-Атлантической аномалии – слабой зоны магнитного поля Земли, расположенной над Южной Атлантикой. С 2014 года её площадь увеличилась до размеров континентальной Европы, и продолжает расширяться в сторону Африки.

Учёные предупреждают, что пролетающие над этим регионом спутники получают повышенные дозы радиации, что может привести к сбоям в их работе, отключению электроэнергии и повреждению критически важного оборудования.

«В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать ещё сильнее», – отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.

Кроме того, за последние 11 лет исследователи зафиксировали ослабление магнитного поля над Канадой и его смещение в разных направлениях. Всё это, по мнению экспертов, способно повлиять на электронную инфраструктуру по всему миру и даже на безопасность авиаперелётов.

Климатолог объяснил, затопит ли Мировой океан Россию
Ранее Life.ru писал, что планета уже проходит через серию необратимых климатических процессов. Учёные заявили, что гибель коралловых рифов, ускоренное таяние ледников и изменение течений могут запустить глобальную цепную реакцию. Всё это указывает на то, что Земля вступает в новую фазу нестабильности, где малейшая аномалия может обернуться катастрофой.

