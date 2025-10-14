EKA: Учёные зафиксировали расширение пугающей аномалии на Земле

Европейское космическое агентство сообщило о стремительном росте Южно-Атлантической аномалии – слабой зоны магнитного поля Земли, расположенной над Южной Атлантикой. С 2014 года её площадь увеличилась до размеров континентальной Европы, и продолжает расширяться в сторону Африки.

Учёные предупреждают, что пролетающие над этим регионом спутники получают повышенные дозы радиации, что может привести к сбоям в их работе, отключению электроэнергии и повреждению критически важного оборудования.

«В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать ещё сильнее», – отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.

Кроме того, за последние 11 лет исследователи зафиксировали ослабление магнитного поля над Канадой и его смещение в разных направлениях. Всё это, по мнению экспертов, способно повлиять на электронную инфраструктуру по всему миру и даже на безопасность авиаперелётов.

Ранее Life.ru писал, что планета уже проходит через серию необратимых климатических процессов. Учёные заявили, что гибель коралловых рифов, ускоренное таяние ледников и изменение течений могут запустить глобальную цепную реакцию. Всё это указывает на то, что Земля вступает в новую фазу нестабильности, где малейшая аномалия может обернуться катастрофой.