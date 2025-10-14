«Грядут опасные времена»: Россия готовит «сокрушительный ответ» на план Украины и США

США могут передать ВСУ дальнобойные ракеты Tomahawk при условии всеобщей мобилизации на Украине. Об этом в соцсети X заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его мнению, Вашингтон подталкивает Киев к полному привлечению молодёжи в армию, а поставки ракет станут своего рода «взяткой». Эксперт считает, что если этот сценарий реализуется, Россия будет вынуждена ответить жёстко. Дизен предупредил, что с ростом риска прямого столкновения между НАТО и Россией Москве, вероятно, придётся нанести Украине сокрушительный удар. По его словам, «грядут опасные времена».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным поставки «Томагавков» Украине. По словам главы Белого дома, он готов пригрозить Москве этими поставками, если она не предпримет шаги к прекращению конфликта. Путин в ответ заявил, что использование таких ракет ударит по отношениям между Москвой и Вашингтоном, однако подчеркнул: российские ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут справиться и с этим оружием.