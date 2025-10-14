Зеленский сделал заявление после ночных ударов ВС РФ

Энергетика Украины была главной целью ночных ударов Российской Армии, заявил Владимир Зеленский.

«Главные цели – наша энергетика. Было 96 ударных дронов, били по энергетической инфраструктуре... В Кировоградской области повредили железнодорожную инфраструктуру», — заявил он.

Прилёты зафиксированы в Харьковской, Сумской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части ДНР.

А ранее в Верховной раде заявили, что командование ВС РФ наперёд видит шаги, которые делает руководство ВСУ, из-за чего дела у Украины на фронте идут прескверно.