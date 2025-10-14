Сектор Газа
Регион
14 октября, 07:29

Можно выдохнуть: Учёные рассказали о чудом уклонившемся от Земли солнечном «убийце»

Обложка © Telegram / XRAS

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщила, что один из крупнейших в этом году протуберанцев был выброшен Солнцем в ночь на вторник. По данным учёных, это плазменное волокно наблюдалось на восточном краю звезды несколько дней и постепенно смещалось в сторону Земли.

Солнце выбросило протуберанец. Видео © Telegram / XRAS

Специалисты рассчитали, что если бы выброс произошел на день позже, он задел бы нашу планету краем, а ещё через два дня — нанес бы прямой удар. Как отметили в лаборатории, «хороший тайминг, трудно отрицать». По последней информации, структура уже удалилась от Солнца на 20 миллионов километров и пройдёт точно между орбитами Меркурия и Земли, не задев ни одну из планет.

Ранее Life.ru рассказывал об этом протуберанце. Этот объект представляет собой гигантское облако раскалённой плазмы, удерживаемое магнитными полями солнечной короны. Данные структуры, часто имеющие форму петель, способны простираться на сотни тысяч километров. Наблюдения показывают, что текущий протуберанец обладает столь колоссальными размерами, что Солнце не смогло его оторвать и выбросить даже фрагментарно.

Развенчиваем мифы, разбираем тренды и показываем, как работает мир — в разделе «Научпоп» на Life.ru.

Никита Никонов
