Регион
14 октября, 07:51

Звезда «Солдатов» Маклаков отшутился в ответ на вопрос о проблемах с сердцем

Обложка © Кадр из сериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, сценаристы и др. / Kinopoisk

Директор заслуженного артиста РФ Алексея Маклакова опровергла, что у него проблемы с сердцем. По её словам, сообщения об этом не соответствуют действительности.

«В первый раз о таком слышу», — сказала представитель артиста.

Сам Маклаков заявил, что чувствует себя отлично после занятий плаванием.

«Только что закончил плавать в бассейне, после этого я сажусь в машину и еду на работу», — отшутился Маклаков планами с ТАСС.

Злой рок сериала «Солдаты» — трагические судьбы любимых актёров
Злой рок сериала «Солдаты» — трагические судьбы любимых актёров

Ранее сообщалось, что актёру Алексею Маклакову понадобилась срочная госпитализация из-за проблем с сердцем. Телеграм-канал SHOT тогда утверждал, что врачи посоветовали ему бросить пить, чтобы не провоцировать инсульт или инфаркт.

Алексей Маклаков — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец; заслуженный артист РФ. Широкую известность приобрёл благодаря роли старшего прапорщика Шматко в телесериале «Солдаты».

