Правительство одобрило повышение исполнительского сбора с 7% до 12%

Согласно новым правилам, взыскание сбора будет происходить единовременно с суммой основной задолженности. По замыслу властей, это стимулирует граждан быстрее погашать долги и увеличит поступления в бюджет. Минимальные ставки сбора также вырастут: для физлиц и ИП — до 2 тыс. рублей, для юрлиц — до 20 тыс. Для неимущественных требований планка составит 10 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Исполнительский сбор — это не погашение самого долга, а штрафная санкция в пользу государства за неисполнение решения суда в установленный срок. По действующим правилам, у должника есть 5 дней после получения постановления пристава, чтобы добровольно погасить долг и избежать этого сбора. Его ключевая функция — стимулирующая, а не фискальная. Однако на практике взыскание сбора часто является сложной и отдельной процедурой для ФССП. Новый порядок, при котором сбор будет удерживаться автоматически вместе с основным долгом, кардинально меняет ситуацию для должника, лишая его возможности отсрочить эту выплату.