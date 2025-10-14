MIA BOYKA — о похвале от Пугачёвой: Это придало мне ещё больше сил
Обложка © ТАСС / Владимир Андреев, Вячеслав Прокофьев
Певица MIA BOYKA (Миа Бойка) призналась, что была удивлена, услышав, как Алла Пугачёва упомянула её в своём нашумевшем интервью. В беседе с Life.ru молодая артистка отметила, что слова Примадонны стали для неё важным и вдохновляющим моментом.
Больше всего я удивлена своим упоминанием. Конечно, безумно приятно слышать в свой адрес похвалу от такого мэтра. Это, наверное, придало мне еще больше сил и желания работать над собой в профессиональном плане и двигаться дальше.
По словам собеседницы Life.ru, внимание со стороны Пугачёвой стало для неё настоящим стимулом к развитию и новым творческим свершениям.
