14 октября, 07:51

MIA BOYKA — о похвале от Пугачёвой: Это придало мне ещё больше сил

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев, Вячеслав Прокофьев

Певица MIA BOYKA (Миа Бойка) призналась, что была удивлена, услышав, как Алла Пугачёва упомянула её в своём нашумевшем интервью. В беседе с Life.ru молодая артистка отметила, что слова Примадонны стали для неё важным и вдохновляющим моментом.

Больше всего я удивлена своим упоминанием. Конечно, безумно приятно слышать в свой адрес похвалу от такого мэтра. Это, наверное, придало мне еще больше сил и желания работать над собой в профессиональном плане и двигаться дальше.

По словам собеседницы Life.ru, внимание со стороны Пугачёвой стало для неё настоящим стимулом к развитию и новым творческим свершениям.

«Хейт — это часть публичности»: MIA BOYKA — о творчестве, критике и неожиданном комплименте от Аллы Пугачёвой
Большое интервью MIA BOYKA о музыке, признании и внутренней стойкости читайте на Life.ru. А ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

