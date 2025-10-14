Названа причина смерти трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина

Предварительная причина смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина — острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, прославленного спортсмена не было известных серьёзных заболеваний, поэтому его уход стал внезапным шоком для близких и поклонников.

Имя Дитятина навсегда связано с вершинами мирового спорта: он — трёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира. На Олимпиаде 1980 года он впервые в истории завоевал медали во всех восьми видах программы, оставив заметный след в анналах гимнастики.

Напомним, сегодня стало известно о смерти одного из лучших гимнастов в истории Александр Дитятина. Ему было 68 лет. Дитятин — трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион, четырёхкратный чемпион Европы. Также на его счету шесть серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. В последние годы возглавлял кафедру гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета.