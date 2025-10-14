«Диарея и вздутие»: Гастроэнтеролог предупредила об опасности «китайских конфет» для детей

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян объяснила, почему популярные «китайские конфеты» с маркетплейсов могут быть опасны для здоровья. Многие сладости содержат сорбитол — пищевую добавку Е420, которую часто используют как натуральный подсластитель.

По словам врача, сорбитол входит в состав диетических продуктов, витаминных комплексов, напитков и жевательных резинок. Хотя он считается безопасным, вещество обладает выраженным слабительным эффектом и в избытке может вызвать диарею. Всё зависит от дозы и индивидуальной чувствительности организма.

«Поскольку мы не можем чётко отследить количество поступаемого в организм сорбитола, а это может быть и жвачка, и конфетка, и напиток, и лекарства какие-то, поэтому лучше, конечно, исключать продукты с его содержанием», — уточнила специалист в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что сорбитол нередко выступает эмульгатором и попадает в организм с консервами или колбасными изделиями. Избыток вещества способен вызвать вздутие, метеоризм, диарею и даже нарушения мочеиспускания. По словам Арзуманян, при неумеренном потреблении «даже безопасная добавка может стать фактором риска». Врач призвала внимательно читать состав продуктов и отказаться от сладостей с сорбитолом без необходимости.

А ранее Life.ru писал, что диетические леденцы Sulā могут вызвать расстройство желудка. Выяснилось, что проблемы вызывает сорбит — натуральный сахарозаменитель в составе леденцов, обладающий слабительным эффектом.