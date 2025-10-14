Певица Mia Boyka займётся разведением свиней и производством спермы быков

Популярная исполнительница Mia Boyka (Мария Бойко) решила расширить сферу своих бизнес-интересов, обратившись к сельскому хозяйству. Как сообщает «Постньюс», певица планирует заняться разведением свиней и даже производством спермы быков.

В октябре в своём ИП, ранее сосредоточенном на деятельности в области исполнительских искусств, певица зарегистрировала целых 17 новых направлений бизнеса. Все они в той или иной степени связаны с сельским хозяйством.

Судя по данным ЕГРИП, в планах артистки – разведение не только свиней, но и крупного рогатого скота (включая производство спермы), овец, коз и птицы. Кроме того, Mia Boyka намерена выращивать зерновые культуры и рассаду, а также производить пищевые продукты и сырое молоко.

Ранее исполнительница рассказала Life.ru, что смогла похудеть на 15 килограммов и сделать этот опыт поводом для внутреннего роста. Сбросить лишний вес ей помогли негатив и давление со стороны индустрии. Изначально за лишний вес MIA BOYKA критиковал бывший продюсер.