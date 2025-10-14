В России назвали сферы с самым сильным кадровым голодом

78% работодателей по‑прежнему ощущают нехватку персонала — немного меньше, чем годом ранее (81% в 2024 и 86% в 2023). При этом лишь 16% не жалуются на проблемы с наймом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведённый среди представителей 1 тыс. компаний по всем округам.

Самые острые пробелы наблюдаются в медицине (90%), строительстве (83%), продажах и сфере услуг (по 80%), логистике (79%). В IT с дефицитом сталкиваются 78% компаний, в финансах — 76%.

Проблема сильнее выражена в крупных организациях: среди фирм с более чем 1 тыс. сотрудников недостаток фиксируют 84%. Малые и средние предприятия реже отмечают трудности — 79% и 72% соответственно.

По числу вакансий лидируют промышленность, стройка и ритейл, тогда как спрос в медицине остался стабильным. На рынке сократилось общее число вакансий на 16%, тогда как число резюме выросло на 18%.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге при поиске работы на одну вакансию будут претендовать сразу семь соискателей. При этом самих предложений в этом году было размещено там на 25% меньше, чем год назад.