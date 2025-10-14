Депутаты Госдумы хотят закрепить право посещать родительские собрания онлайн

Депутаты Госдумы направили министру просвещения Сергею Кравцову инициативу на федеральном уровне закрепить право родителей на посещение родительских собраний в онлайн-формате. Как пишет РИА «Новости», авторы обращения — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв и Анна Скрозникова.

В документе отмечается, что очный формат таких встреч отнимает у семей от двух до трёх часов с учётом дороги, вызывая стресс и сокращая время на общение с детьми. Парламентарии указали, что причина проблемы в преимущественно очном формате проведения собраний, который выбирают школы, пользуясь своей автономией.

По мнению авторов инициативы, дистанционный вариант позволит родителям экономить время, улучшить баланс между работой, семьёй и школой, а также облегчит участие мам и пап, которые не могут присутствовать лично по состоянию здоровья или другим уважительным причинам. В связи с этим они просят главу Минпросвещения поручить профильным департаментам проработать поправки в закон «Об образовании».

Ранее родителям объяснили, как наладить общение ребёнка с учителем. Психолог подчеркнула, что категорически недопустимо обсуждать при несовершеннолетнем личные качества педагогов — их возраст, внешность или семейный статус.