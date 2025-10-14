ФАС разрешила компании «Земун» купить сеть гипермаркетов «О'Кей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение сети гипермаркетов «О'Кей» тюменской компанией «Земун». После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О'Кей». Служба рассмотрела ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл» (в соответствии с ранее согласованным ФАС ходатайством приобретает 99,56% «О'Кей»)», — говорится в сообщении.

ФАС пришла к выводу, что данная сделка не создаст ограничений для конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.

ООО «Земун», зарегистрированное в Тюмени в феврале 2024 года, специализируется на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Единственным владельцем и генеральным директором компании является Ольга Запорожец. Примечательно, что уставный капитал организации составляет всего 10 тысяч рублей, и на момент апреля 2025 года компания ещё не вела хозяйственной деятельности.

Розничная сеть «О'кей» начала работу в 2002 году с открытия первого гипермаркета в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания управляет более чем 270 магазинами в двух форматах: это гипермаркеты «О'кей» и дискаунтеры «Да!». По итогам 2024 года общая выручка группы компаний достигла 217,1 млрд руб., показав рост на 5,5%. При этом выручка гипермаркетов увеличилась на 2% (до 144,8 млрд руб.), а дискаунтеров «Да!» — на 13,3% (до 72,3 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что ФАС начала расследование в отношении группы ПИК, заподозрив компанию в ограничении конкуренции на рынке интернет-услуг. Поводом для возбуждения дела стали жалобы жильцов на затруднённый доступ других интернет-провайдеров в их дома. Проверка выявила препятствия для доступа сторонних провайдеров к телекоммуникационному оборудованию.