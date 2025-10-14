В WorldSkills Russia вскрыли распил ₽38 млн из гранта между топ-менеджерами

Бывших руководителей WorldSkills Russia Роберта Уразова и Динара Мухаметзянова обвиняют в присвоении части средств, выделенных агентству в форме гранта на общую сумму 1 млрд 75 млн рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«По версии стороны обвинения, обвиняемые похитили из них 38 млн рублей, которые были оформлены как премии сотрудникам, а на самом деле похищены», — сообщили правоохранители.

Во втором эпизоде фигурантам инкриминируют хищение свыше 130 млн рублей, направленных в рамках нацпроекта «Демография». В материалов дела, с которыми ознакомился TАСС, есть копия договора между WorldSkills Russia и Министерством просвещения о выделении указанного гранта.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2024 года МВД и ФСБ смогли задокументировать хищение более 130 млн рублей бюджетных средств бывшим руководством WorldSkills Russia. В декабре того же года Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов были арестованы.