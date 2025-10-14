Налоговые выплаты: 119 миллиардов рублей разделят между миллионами россиян в 2026 году

В 2026 году около 7,3 миллиона работающих родителей получат семейную налоговую выплату, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Сумма, которая будет направлена на эти цели, составит около 119 миллиардов рублей.

По словам Котякова, в семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются около 11 миллионов детей. Выплата будет осуществляться через перерасчёт налога на доходы физических лиц по ставке 6%. Семьи смогут претендовать на помощь, если выполняются несколько условий: на попечении родителей двое и более детей, среднедушевой доход меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям, и у получателя нет долгов по алиментам.

Заявление на выплату можно будет подать через Госуслуги, лично в отделении Соцфонда или в МФЦ после завершения налогового отчетного периода. Кроме того, Котяков сообщил, что в 2026 году будет проиндексирован материнский капитал: он увеличится на 6,8% и составит 737 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго — более 974 тысяч рублей. На это в бюджете выделено почти 567 миллиардов рублей.

Ранее Минфин России разработал проект закона, предусматривающий введение новых налоговых льгот. Предложения направлены на адресную поддержку семей с детьми и участников специальной военной операции и их родственников. Согласно документу, бойцы СВО и их семьи смогут претендовать на льготы по транспортному и земельному налогам.