Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о реакции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на известие о гибели ливийского лидера Муамара Каддафи. Американский политик встретила эту новость аплодисментами.

«Все мы помним судьбу Муаммара Каддафи, которая так обрадовала Хиллари Клинтон, наблюдавшую за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопавшую в ладоши», — сказал глава МИД в интервью арабским журналистам.

По словам Лаврова, подобное отношение к свергнутым лидерам объясняет, почему экс-лидер Сирии Башар Асад и его семья вынуждены оставаться в России, опасаясь за свою жизнь.

Убийство Муаммара Каддафи произошло 20 октября 2011 года во время штурма его родного города Сирт. Свергнутый ливийский лидер, правивший страной 42 года, пытался скрыться после падения Триполи в ходе гражданской войны, начавшейся в рамках «Арабской весны». Его автомобильная колонна была атакована повстанцами при поддержке авиации НАТО. Каддафи был захвачен живым, но через несколько часов убит при не до конца ясных обстоятельствах. Его смерть ознаменовала окончание его режима и начало политической нестабильности в Ливии.

Напомним, в конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные группы начали широкомасштабное наступление на позиции Сирийской Арабской Республики. 8 декабря они захватили столицу. Башар Асад ушёл с поста президента и нашёл убежище в России. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что бывший сирийский лидер в настоящее время находится в безопасности на российской земле.