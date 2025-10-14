Министр Бедный рассказал, сколько молодых украинцев покинули страну с 2022 года

С начала 2022 года Украину покинули порядка 1,7 миллиона молодых людей. Как сообщил министр молодёжи и спорта страны Матвей Бедный, многие из них уехали на учебу и не смогли вернуться.

Проблема приобрела массовый характер после того, как украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. По словам депутата Александра Дубинского, только за последующий месяц страну покинули 40 тысяч юношей этой возрастной категории.

Перспективы возвращения беглецов туманны. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% уехавших молодых людей вряд ли вернутся на родину. Он также отметил, что за границу выехали около 1,5 миллиона детей, которых привлекают перспективы качественного образования и заработков, в десять раз превышающих украинские.

Эксперты предрекают Украине глубокий демографический кризис. По данным ООН, страну с февраля 2022 года покинули около 6,8 миллиона человек, а некоторые регионы уже обезлюдели. Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прогнозирует, что к 2033 году население Украины может сократиться до 35 миллионов человек, так как вернуть удастся не более половины уехавших.