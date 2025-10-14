Сын Кости Цзю попал в аварию

Австралийский боксёр Никита Цзю пострадал в дорожной аварии на выходных. Автомобиль, в котором сидел спортсмен, столкнулся с другой машиной на перекрёстке. Об этом сообщил представитель боксёрского промоушена No Limit Boxing Тим Эшворт.

27‑летний сын легенды бокса Консти Цзю планировал до конца года ещё раз выйти на ринг, но теперь его следующий бой под вопросом. Окончательное решение будет зависеть от темпов реабилитации и решения врачебной комиссии. Сам Никита Цзю в ходе аварии получил небольшие повреждения, он восстанавливается в кругу семьи.

Кстати, предыдущий свой поединок Никита Цзю провёл в конце августа. Тогда он показал блистательное выступление, отправив соперника в нокдаун уже в первом раунде встречи. В перерыве его оппонент решил, что не будет дальше драться.