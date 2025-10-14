Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 09:28

Сойдутся два разлома: Сбывается пророчество Жириновского о «разрушении США за сутки‎»

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Мрачные прогнозы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о грядущей катастрофе, в результате которой США грозит «разрушение за сутки‎», находят неожиданное подтверждение в научных данных. К такому выводу приходят журналисты, изучившие свежие заявления геологов о сейсмической угрозе на Западном побережье.

«Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа и вся страна твоя будет под водой Атлантического, Тихого океана. Ты с кем шутишь? Ты подумай! Ты понял, чем кончил Бонапарт, чем кончил Гитлер, все остальные? Ты совершишь историческую ошибку!» — отмечал Жириновский.

В центре внимания учёных сейчас — два крупнейших геологических разлома: Сан-Андреас и зона субдукции Каскадия. Сан-Андреас в Калифорнии является одним из самых известных разломов, способных вызвать гигантские землетрясения. Однако гораздо более опасной для США считается зона субдукции Каскадия, где океаническая плита Хуан-де-Фука уходит под Североамериканскую плиту.

Разлом Каскадия простирается от острова Ванкувер в Канаде до северной Калифорнии, и именно здесь накапливается колоссальная энергия, способная вызвать катастрофу. Сейсмолог Крис Голдфингер сказал The New York Times, что если оба разлома активируются одновременно, последствия будут катастрофическими.

В России рассказали об исполнении пророчества Жириновского о Польше
В России рассказали об исполнении пророчества Жириновского о Польше

По прогнозу американских геологов, мощное землетрясение в зоне субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука подныривает под Североамериканскую, является вполне вероятным событием. И такой сценарий приведёт к страшным последствиям.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Владимир Жириновский
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar