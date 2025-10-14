Мрачные прогнозы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о грядущей катастрофе, в результате которой США грозит «разрушение за сутки‎», находят неожиданное подтверждение в научных данных. К такому выводу приходят журналисты, изучившие свежие заявления геологов о сейсмической угрозе на Западном побережье.

«Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа и вся страна твоя будет под водой Атлантического, Тихого океана. Ты с кем шутишь? Ты подумай! Ты понял, чем кончил Бонапарт, чем кончил Гитлер, все остальные? Ты совершишь историческую ошибку!» — отмечал Жириновский.

В центре внимания учёных сейчас — два крупнейших геологических разлома: Сан-Андреас и зона субдукции Каскадия. Сан-Андреас в Калифорнии является одним из самых известных разломов, способных вызвать гигантские землетрясения. Однако гораздо более опасной для США считается зона субдукции Каскадия, где океаническая плита Хуан-де-Фука уходит под Североамериканскую плиту.

Разлом Каскадия простирается от острова Ванкувер в Канаде до северной Калифорнии, и именно здесь накапливается колоссальная энергия, способная вызвать катастрофу. Сейсмолог Крис Голдфингер сказал The New York Times, что если оба разлома активируются одновременно, последствия будут катастрофическими.

По прогнозу американских геологов, мощное землетрясение в зоне субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука подныривает под Североамериканскую, является вполне вероятным событием. И такой сценарий приведёт к страшным последствиям.