ВСУ начали применять новые мини-дроны размером с ладонь

Вооружённые силы Украины начали массово применять на фронте новые миниатюрные беспилотники. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он сообщил, что противник использует практически бесшумные дроны размером около 10 сантиметров, оснащённые боеприпасами.

«Враг начал массово применять новые практически бесшумные миниатюрные дроны, размером около 10 сантиметров с боеприпасами», — сказал Рогов РИА «Новости».

По его словам, эти аппараты применяются для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам в прифронтовой зоне.

Ранее Life.ru писал, что модифицированные «‎супер-камикадзе» впервые догнали и взорвали поезд с грузом для ВСУ. Обновлённые беспилотники оснащены камерами ночного видения и современными системами наведения, позволяющими эффективно идентифицировать движущиеся объекты в реальном времени.