Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 09:45

ВСУ начали применять новые мини-дроны размером с ладонь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Вооружённые силы Украины начали массово применять на фронте новые миниатюрные беспилотники. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он сообщил, что противник использует практически бесшумные дроны размером около 10 сантиметров, оснащённые боеприпасами.

«Враг начал массово применять новые практически бесшумные миниатюрные дроны, размером около 10 сантиметров с боеприпасами», — сказал Рогов РИА «Новости».

По его словам, эти аппараты применяются для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам в прифронтовой зоне.

Ранее Life.ru писал, что модифицированные «‎супер-камикадзе» впервые догнали и взорвали поезд с грузом для ВСУ. Обновлённые беспилотники оснащены камерами ночного видения и современными системами наведения, позволяющими эффективно идентифицировать движущиеся объекты в реальном времени.

На Украине хотят собрать «новую армию» из подростков
На Украине хотят собрать «новую армию» из подростков

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar