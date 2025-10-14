Сектор Газа
14 октября, 09:51

Подростки занимались проституцией в отелях компаньона судьи Момотова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Представитель Генпрокуратуры в ходе рассмотрения антикоррупционного иска к экс-судье Верховного суда Виктору Момотову попросил приобщить к материалам дела документы, связанные с организацией сети проституции в отелях «Мартон». С соответствующим ходатайством прокурор выступил в Останкинском суде Москвы.

«Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей «Мартон» в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — сказал прокурор, передаёт ТАСС.

Напомним, сеть отелей «Мартон» бизнес-партнера экс-судьи ВС РФ Момотова Андрея Марченко использовали для нелегальных интимных услуг. Ранее имущество Момотова, Марченко и 21 аффилированного лица было арестовано. Сеть включает около 40 отелей в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

Александра Мышляева
