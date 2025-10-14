Экономист объяснил, как зарплаты в ряде сфер перешагнули отметку в 200 тысяч рублей

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов высказал мнение относительно данных Росстата о превышении средней зарплаты в 200 тысяч рублей в ряде российских отраслей. По словам специалиста, сферы финансов, страхования и нефтегазодобычи традиционно отличаются высокими показателями заработной платы.

Сафонов обратил внимание на табачное производство, назвав его подъём «аномалией последних лет». Это связано с сокращением импорта иностранных марок сигарет и, как следствие, резким ростом спроса на отечественную продукцию, что увеличило объёмы производства и потребность в работниках.

Сафонов добавил, что высокая оплата труда в газодобыче обусловлена сложными условиями работы, такими как вахтовый метод, опасные и вредные условия труда, а также северные надбавки. В отличие от газодобычи, в табачной отрасли рост зарплат объясняется исключительно повышенным спросом на рабочую силу из-за увеличения потребления продукции. Сафонов акцентировал внимание на том, что финансовый сектор, даже во время кризисов, демонстрирует высокую прибыльность.

«Там всегда достаточно большие доходы прибыли. Понятно, что вот это распределение средней заработной платы возникает, в том числе за счёт высоких заработных плат менеджеров высокого уровня, где зарплата исчисляется не сотнями, а миллионами рублей в месяц. Поэтому и средняя заработная плата будет достаточно высокой. Этого не скажешь о секторе страхования, но, тем не менее, это традиционная история — перераспределения доходов в пользу этой отрасли», — указал специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в трёх отраслях превысила 200 тысяч рублей. По данным Росстата, в июле лидерами по зарплатам стали финансисты и страховщики с доходом 221,9 тысячи рублей, за ними следовали работники табачной промышленности (206,3 тысячи) и добычи нефти и газа (200,3 тысячи).