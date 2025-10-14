Зеленский собрался влезть в создание американской системы ПРО «Золотой купол»

Владимир Зеленский намерен поучаствовать в создании американской системы ПРО «Золотой купол». Об этом сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источники. Глава киевского режима собирается с визитом в США, где и поднимет данный вопрос.

«Визит Зеленского также будет включать обсуждения потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны США», — говорится в публикации.

Как утверждают источники газеты, прослеживается связь между планами Зеленского по «Золотому куполу» и поставками американских ракет «Томагавк» Киеву, которых так ждёт украинское руководство. Включение Незалежной в систему ПРО США якобы должно помочь Вашингтону контролировать и обезопасить «Томагавки», которые попадут в руки ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он намерен обсудить возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk и последовательность шагов, которые хочет предложить американскому лидеру.