14 октября, 09:41

Зеленский собрался влезть в создание американской системы ПРО «Золотой купол»

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский намерен поучаствовать в создании американской системы ПРО «Золотой купол». Об этом сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источники. Глава киевского режима собирается с визитом в США, где и поднимет данный вопрос.

«Визит Зеленского также будет включать обсуждения потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны США», — говорится в публикации.

Как утверждают источники газеты, прослеживается связь между планами Зеленского по «Золотому куполу» и поставками американских ракет «Томагавк» Киеву, которых так ждёт украинское руководство. Включение Незалежной в систему ПРО США якобы должно помочь Вашингтону контролировать и обезопасить «Томагавки», которые попадут в руки ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он намерен обсудить возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk и последовательность шагов, которые хочет предложить американскому лидеру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
