Россияне потратили 12 млрд рублей на таблетки от диареи за лето 2025 года

Летний сезон принёс аптекам почти 12 миллиардов рублей, россияне активно скупали лекарства от диареи. Бум кишечных инфекций — частое явление в летний период, сообщает Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА.

По данным системы «Честный знак», продажи противодиарейных препаратов в текущем году выросли на 4,5% по сравнению с прошлым сезоном. Именно летний пик для кишечных инфекций стал причиной повышенного спроса.

При этом, средняя цена упаковки лекарств от диареи увеличилась на 16%, достигнув 356 рублей. Основной причиной подорожания является рост доли импортных препаратов на рынке.

Ранее Life.ru сообщал, что многие популярные «китайские конфеты» с маркетплейсов могут стать причиной осенней диареи. Импортные сладости содержат сорбитол (Е420) — натуральный подсластитель, обладающий слабительным эффектом. Реакция организма зависит от количества съеденных конфет и индивидуальной чувствительности к добавке.