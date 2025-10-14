Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 09:51

В России может появиться вторая платёжная система наряду с «Миром»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

В России может появиться вторая национальная платёжная система наряду с «Миром», такую концепцию уже обсуждает ряд крупных российских банков. Как пишет РБК, система может обойтись без карт и сконцентрироваться на развитии платежей по QR-кодам, биометрии и Bluetooth.

Издание пишет, что эта система должна не столько стать конкурентом картам «Мир», сколько сосредоточиться на развитии альтернативных способов оплаты. Предполагается, что к проекту могут подключиться не только банки, но и финтехи, сотовые операторы и даже ретейл.

Кстати, ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести ограничительные меры против российской платёжной системы «Мир» в рамках нового пакета санкций.

BannerImage
Александра Вишнякова
