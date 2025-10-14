В России может появиться вторая платёжная система наряду с «Миром»

В России может появиться вторая национальная платёжная система наряду с «Миром», такую концепцию уже обсуждает ряд крупных российских банков. Как пишет РБК, система может обойтись без карт и сконцентрироваться на развитии платежей по QR-кодам, биометрии и Bluetooth.

Издание пишет, что эта система должна не столько стать конкурентом картам «Мир», сколько сосредоточиться на развитии альтернативных способов оплаты. Предполагается, что к проекту могут подключиться не только банки, но и финтехи, сотовые операторы и даже ретейл.