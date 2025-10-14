Сектор Газа
14 октября, 10:28

«Роскосмос» показал бушующий над Москвой циклон «Барбара»

«Роскосмос» показал спутниковое видео циклона «Барбара», который накрыл столицу России. Природная аномалия, которая пришла в европейскую часть страны, принесла с собой похолодание и обильные осадки.

«Роскосмос» опубликовал видео циклона «Барбара» над Москвой. Видео © «Роскосмос»

Специалисты порекомендовали жителям столицы быть готовыми к сложным погодным условиям и следить за обновлениями прогнозов.

Напомним, что 13 октября в Москве пошёл первый снег. Его заметили на юго-востоке города утром. Осадки наблюдали жители нескольких районов столицы.

Обложка © «Роскосмос»

Наталья Афонина
