«Роскосмос» показал бушующий над Москвой циклон «Барбара»
«Роскосмос» показал спутниковое видео циклона «Барбара», который накрыл столицу России. Природная аномалия, которая пришла в европейскую часть страны, принесла с собой похолодание и обильные осадки.
«Роскосмос» опубликовал видео циклона «Барбара» над Москвой. Видео © «Роскосмос»
Специалисты порекомендовали жителям столицы быть готовыми к сложным погодным условиям и следить за обновлениями прогнозов.
Напомним, что 13 октября в Москве пошёл первый снег. Его заметили на юго-востоке города утром. Осадки наблюдали жители нескольких районов столицы.
